Horb a. N. Tolles Panorama genossen

Nach dem Sturm und tagelangen Regen wollte man kein Risiko eingehen und wählte die Schotterwege zum Wandern aus. Auf den Wiesen sprudelte das Wasser nur so aus dem Boden, und ein sonst schwaches Rinnsal zeigte auf einmal viel Wasser. Am Zollsteighof angekommen, warteten nochmals vier Wanderer. So ging man etwas zeitig mit 16 Personen zum Mittagessen ins Lokal. Gestärkt und guter Laune machte man sich auf den Weg zum Zeller Horn. Mittlerweile hatte sich das Wetter geändert, und es kamen einzelne Sonnenstrahlen durch. Am Ausblickpunkt angekommen, wurden die Wanderer mit einer tollen Aussicht belohnt. Für die, die zum ersten Mal dabei waren, wurde das Panorama zu einem grandiosen Ereignis. Traditionell wurden Schwarzwurst, Zwiebeln und Weihnachtsbredle, die die älteren Mitglieder mitbrachten, zum Verzehr gereicht. Damit es nicht zu trocken wurde, konnten noch verschiedene selbst angesetzte Liköre und Schnäpse verkostet werden. So verbrachte man, da es nicht unangenehm kalt war, einige Zeit in geselliger Runde, und die ältesten Teilnehmer (83 bis 89 Jahre) erzählten, wie es hier früher zuging. Nach einem schönen Tag war man gegen 16 Uhr wieder zuhause.