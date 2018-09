Horb a. N. Tipps und Tricks vom Profi

Deshalb lädt die Energieagentur in Horb in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg am Montag, 24. September, von 19 Uhr bis 20.30 Uhr zu einem kostenlosen Vortragsabend in die Volkshochschule in Horb ein.

Bei diesem Vortrag entdecken die Zuhörer verschiedene Varianten der Solarstromerzeugung, sie erfahren, wo sich PV-Anlagen lohnen, wie sie von selbst genutztem Solarstrom profitieren können und was beim Kauf einer PV-Anlage zu beachten ist. Sie lernen zudem Speichermöglichkeiten kennen und erlangen Kenntnisse über die steuerliche und rechtliche Behandlung von PV-Anlagen.

Der eingeladene Experte Thomas Hecht, Inhaber und Geschäftsführer des Ingenieurbüros Hecht in Dornstetten wie auch Honorarberater der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, zeigt den Zuhörern Beispiele aus der Praxis und wie man selbst unabhängig von steigenden Strompreisen werden kann.