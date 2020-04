Horb a. N. Tierschützer haben es in Corona-Krise schwer

"Trotzdem muss es weitergehen"

Tierschutzvereine und Tierheime geraten durch die Corona-Krise landesweit immer mehr unter Druck. Als Dachverband von derzeit 116 Tierschutzvereinen in Baden-Württemberg warnt der Landestierschutzverband eindringlich vor den schwerwiegenden Folgen für die Tierschutzvereine und Tierheime durch die derzeitige Ausnahmesituation: Besuchsverbot, erschwerte Tiervermittlungen und fehlende Einnahmen. "Trotzdem muss es weitergehen – zahlreiche Tiere wollen versorgt werden", schreibt der Tierschutzverein in einer Pressemitteilung. Der Landestierschutzverband appelliert sowohl an die politisch Verantwortlichen als auch an jeden einzelnen Mitbürger, die Tierschutzvereine und Tierheime nicht im Stich zu lassen.

"Tierschutz und Tierheimbetrieb können nicht von jetzt auf nachher heruntergefahren werden, ebenso wenig kann die Tierpflege und -versorgung ins ›Homeoffice‹ verlegt werden", so der Vorsitzende des Landestierschutztverbandes, Stefan Hitzler. "Unsere Tierschutzvereine und Tierheime, ihre Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer leisten hier Unglaubliches, sind jetzt aber zunehmend auf Unterstützung angewiesen."

"Tierschutz ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, der gerade jetzt auf breite Unterstützung angewiesen ist", argumentieren die Horber Tierschützer und bitten die politisch Verantwortlichen und alle Mitbürger: "Vergesst die Tiere nicht und diejenigen, die sich jeden Tag landesweit um sie kümmern!" Wer den Verein unterstützen will, findet Infos im Internet.