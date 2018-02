Horb a. N. Tierschützer geben Giftköder-Alarm

Horb-Mühlen.Horb-Mühlen. Diese verdammten Hundehasser! Jetzt wurde schon wieder ein Hund in die Giftköder-Falle gelockt. Es passierte am Sonntagabend, so Jacqueline Dießner vom Tierschutzverein Horb. Eine Hundebesitzerin aus Horb-Mühlen geht Gassi mit ihrem Mops Charly. Entlang des Weges am Haltepunkt Mühlen.

Hier muss er irgendwo den Giftköder gefressen haben. Die Besitzerin bringt ihren Charly noch zum Tierarzt. Am Montagmorgen meldet der Tierschutzverein auf Facebook: "Der Hund ist leider verstorben. Arme Seele!"