Horb a. N. Tierliebe Jungs und Mädels gesucht

Horb. Nach einem ersten Schnuppertreffen Ende Oktober ist die neue Jugendgruppe des Tierschutzvereins Horb am Samstag, 17. November, direkt in Aktion getreten. "Gemeinsam mit fünf Kindern und drei Helfern haben wir Winterboxen für streunende Katzen gebaut", berichtet Jugendleiterin Petra Steiger im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Man hat gespürt, dass jeder mit Spaß dabei ist. Das war ein guter Start", meint sie. Die Boxen sollen streunenden Katzen in der kalten Jahreszeit ein warmes Plätzchen bieten. "Wir werden sie in der Nähe unserer Futterstellen aufstellen", so Steigner.

Tierschützer wollen sich im neuen Jahr jeden dritten Samstag im Monat treffen

Und dabei soll es nicht bleiben. "Eine Jugendgruppe war schon seit Jahren ein Wunsch unseres Vereins", sagt Steigner: "Dadurch, dass die Stadt uns jetzt den Raum in der Geschwister-Scholl-Straße zur Verfügung stellt, sind wir der Sache ein ganzes Stück näher gekommen." Ab Januar wollen sich die jungen Tierschützer jeden dritten Samstag im Monat treffen. Dann sollen Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren allerlei über Tiere und ihre artgerechte Haltung lernen. "Dazu werden wir basteln und Ausflüge machen – beispielsweise ins Tierheim, auf den Bauernhof oder zum Imker", kündigt Steigner an. Sie hofft darauf, dass aus den Teilnehmern der ersten Auftaktaktion eine feste Gruppe entsteht. "Es haben sich inzwischen auch noch ein paar andere Kinder gemeldet, die Interesse haben. Ich habe ein gutes Gefühl, dass das was wird", so Steigner.