Horb a. N. Tierliebe Jungs und Mädels gesucht

Und dabei soll es nicht bleiben. "Eine Jugendgruppe war schon seit Jahren ein Wunsch unseres Vereins", sagt Steigner: "Dadurch, dass die Stadt uns jetzt den Raum in der Geschwister-Scholl-Straße zur Verfügung stellt, sind wir der Sache ein ganzes Stück näher gekommen." Dann sollen Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren allerlei über Tiere und ihre artgerechte Haltung lernen. "Dazu werden wir basteln und Ausflüge machen – beispielsweise ins Tierheim, auf den Bauernhof oder zum Imker", kündigt Steigner an. Sie hofft darauf, dass aus den Teilnehmern der ersten Auftaktaktion eine feste Gruppe entsteht. "Es haben sich inzwischen auch noch ein paar andere Kinder gemeldet, die Interesse haben. Ich habe ein gutes Gefühl, dass das was wird", so Steigner.

Sie selbst engagiert sich bereits seit 20 Jahren im Tierschutzverein Horb und war eine Zeit lang stellvertretende Vorsitzende. "Ich habe in dieser Zeit festgestellt, dass man in der Gruppe auch mit Kleinigkeiten etwas Großes Bewirken kann", erklärt sie ihre Motivation. "Das möchten wir den Kindern weitergeben und sie für den Umgang mit Tieren sensibilisieren." Gerade auch für Kinder, die keine eignen Haustiere haben, sei die Gruppe eine Gelegenheit, mit Tieren in Kontakt zu kommen. "Wir wollen unseren Aktionsplan noch in diesem Jahr fix machen und 2019 dann voll durchstarten."

n Die Jugendgruppe des Tierschutzvereins Horb trifft sich ab 19. Januar an jedem dritten Samstag im Monat zwischen 14 uns 17 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße 10 in Horb. Wer reinschnuppern möchte oder Fragen hat, wendet sich an Beatrice Buchmann und Petra Steigner, Telefon 07451/76 47, oder per E-Mail an vorstand@tierschutzverein-horb.de.