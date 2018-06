Horb a. N. THW-Präsident zu Besuch beim Ortsverband

Die Grundlage für die Leitung des THW auf Bundesebene legte Albrecht Broemme schon in jungen Jahren mit einem Studium der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule Darmstadt, das er 1977 als Diplom-Ingenieur abschloss. Es folgten mehrere Dienstjahre bei der Berliner Feuerwehr und der Senatsverwaltung für Inneres in Berlin, unter anderem als Stabsleiter, Verbindungsbeamter und Landesbranddirektor, ehe er im Mai 2006 zum Präsidenten des Technischen Hilfswerkes berufen wurde.