Horb a. N. Thomas Danninger legt Amt nieder

Die Feuerwehr Talheim weist mit 22 Jugendlichen die meisten Mitglieder auf. Altheim, Bildechingen, Dießener Tal, Horb und Rexingen werden von jeweils 14 Jugendlichen unterstützt. "Jetzt kommt eine stolze Zahl", betonte Danninger hinsichtlich der Tatsache, dass die 160 Jugendfeuerwehrleute von insgesamt 79 Jugendgruppenleitern und Ausbildern betreut wird.

An acht Veranstaltungen nahm die JFW im vergangenen Vereinsjahr teil. Darunter zwei Kleiderbörsen, die Sternwanderung im Dießener Tal sowie die Hauptübung aller Jugendgruppen in vier Stadtteilen.

Des Weiteren nahmen 16 Jugendliche erfolgreich an der Leistungsspange in Sonnenbühl-Undingen teil. Ebenso besuchten die Feuwehrleute die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum der Jugendgruppe Dettingen und Grünmettstetten.

Nach dem ausführlichen Bericht ging der Schriftführer auf die kommenden Aktivitäten ein. Neben der Hauptübung stehen wieder eine Sternwanderung, ein Fußballturnier sowie ein Zeltlager in Baiersbronn auf der Agenda.

Danninger stellte in Aussicht, dass Bürgermeister Ralph Zimmermann im nächsten Jahr wieder beim Fußballturnier antreten wolle. Zimmermann musste während dem Einlagespiel verletzungsbedingt ausgewechselt werden, weshalb er eine Revanche forderte. "Da muss ich euch leider Wasser in den Wein gießen", äußerte sich Rosenberger in seinen Grußworten und erklärte: "Aus Fürsorgepflicht kann ich ihn leider nicht antreten lassen. Das Rathaus ist schließlich nicht barrierefrei, sollte sich Ähnliches wiederholen."

Beeindruckt äußerte sich das Stadtoberhaupt zum Mitgliederstand. Diese zeuge davon, dass die Jugendfeuerwehr gut aufgestellt sei, wobei er seinen besonderen Dank an die Jugendbetreuer aussprach. "Wir brauchen euch tatsächlich, weil auf den Straßen sehr viel passiert", verdeutlichte Rosenberger den Kindern und Jugendlichen. Raible betonte in seiner Ansprache, dass Horb die höchste Mitgliederanzahl der Jugendwehren im gesamten Landkreis aufweist. Daher sei diese auch ein Vorbild und Aushängeschild für den Landkreis Freudenstadt. Auch die jährliche Sternwanderung weise stetig Rekordbeteiligung auf, stellte Raible fest.

Megerle freute sich insbesondere über die Tatsache, dass im nächsten Jahr zwischen 16 und 20 Personen in die Riege der Aktiven übernommen werden können. Ferner sei die hohe Anzahl an Betreuern notwendig, um den Jugendlichen die bestmögliche Ausbildung bieten zu können.

Im Anschluss gab Danninger die neue Führungsriege der JFW Horb bekannt. Maximilian Rosengart wurde zum neuen Kassierer bestimmt, während Florian Wein künftig den Posten des Schriftführers übernimmt. Die Nachfolge von Danninger tritt der ehemalige Schriftführer Christopher Meyer an. Sehr zur Freude des scheidenden Stadtjugendwarts: "Es ist nicht selbstverständlich, dass man einen Nachfolger findet, der auch noch so motiviert ist." Im Amt bestätigt wurden dessen Stellvertreter Michael Fabert und Friedrich Wein.

Wird Thomas Danninger Nachfolger von Wilhelm Knödler?

Danninger soll angeblich in Zukunft andere Aufgaben innerhalb der Feuerwehr übernehmen, wie in der Versammlung mehrmals angekündigt wurde. Offiziell verabschiedet wird der ehemalige Stadtjugendwart im Rahmen der Hauptversammlung der Feuerwehr Horb Stadt am 30. März.

Auch diese wartet mit Neuwahlen der gesamten Führungsriege auf, wobei Abteilungskommandant Wilhelm Knödler aller Voraussicht nach sein Amt niederlegen wird. Danninger wäre somit möglicher Kandidat für die Nachfolge.