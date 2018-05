Horb a. N. Thema Cyber-Mobbing steht aktuell im Fokus

Bewusst habe sich der Veranstalter in diesem Jahr für den "Weissen Ring" entschieden, da die Organisation besonders viele Bereiche in ihrer Vereinsarbeit abdeckt. "Wir wollten dem Verein auch zu etwas mehr Beachtung verhelfen, da dieser den jungen Menschen weniger bekannt ist", erklärte Guse. Ott freute sich besonders darüber, dass die Spitalstiftung in diesem Jahr die Räumlichkeiten im Steinhaus gegen einen Unkostenbeitrag zur Verfügung stellte. "Die Location hat Potenzial, dass künftig mehr Zuschauer kommen", erklärte Ott.

Dank geht an die ehrenamtlichen Helfern und die unentgeltlich arbeitende Security

Neben den Sponsoren, den rund zehn ehrenamtlichen Helfern und der unentgeltlich arbeitenden Security sprach Ott seinen Dank auch den Banda aus, die zum Teil weite Wege auf sich nahmen, um die Veranstaltung zu unterstützen. Ott sieht in dem kleinen Festival gleich mehrere Ziele, die es dabei zu erfüllen gilt.

So gelte es, Organisationen zu unterstützen, die sich gegen Gewalt einsetzen sowie lokale und junge Nachwuchsbands zu fördern. "Außerdem will ich die Jugend weg von ihrem Handybildschirm holen", fügte Ott hinzu. Ein Termin für das nächste Benefiz-Festival steht mittlerweile noch nicht fest. Jedoch sei es geplant, dass "Rock gegen Gewalt" in diesem Jahr in die sechste Runde geht.