Horb a. N. Theaterfans im Allgäu unterwegs

Original Allgäuer Käsespätzle auf Berghütte Bärenfalle

Am frühen Morgen fuhr der Zug von Horb nach Immenstadt, wo die Gruppe den traditionellen "Viehscheid" besuchte, bei dem das Vieh am Ende des Sommers wieder von den Bergen ins Tal getrieben wird. Umrahmt wurde die Veranstaltung von Musik und Unterhaltung im Festzelt sowie einem umliegenden Krämermarkt, auf dem Kuhglocken und andere regionale Produkte erworben werden konnten. Auch eine kleine Wanderung in den Allgäuer Bergen durfte bei den Schauspielern nicht fehlen.

Am Sonntag erkundete die Dettenseer Gruppe dann die Alpseebergwelt in Immenstadt, wo sie mit der Bergbahn zur Berghütte Bärenfalle fuhr, um traditionelle Allgäuer Käsespätzle zu essen und anschließend mit dem Alp­see-Coaster, Deutschlands längster Ganzjahres-Rodelbahn, wieder ins Tal zu rodelte.