Horb a. N. Textilfasern auf Basis von Kuhmist?

Visionäres wie Fachliches stand auf der Agenda der Veranstaltung, teilt das Netzwerk mit. Ergänzt wurde das Fachprogramm durch eine Ausstellung im "Plastics InnoCentre" im Horber Innovationspark. Die Veranstaltung wurde unterstützt von Baden-Württemberg International, dem Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer, der Allianz Faserbasierte Werkstoffe Baden-Württemberg und der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald. "Es ist wichtig, in einem extrem dynamischen Wirtschaftsbereich wie der Kunststoffbranche nicht immer nur voranzupreschen, sondern auch den Blick nach links und rechts zu richten", mahnte Richard Pergler, Chefredakteur beim Verlag Moderne Industrie. Er moderierte den Innovationstag.

Den visionären Part übernahm Tobias Popovi, Professor an der Hochschule für Technik Stuttgart. In seinem Vortrag widmete sich der Ethikbeauftragte der Hochschule den Erfolgsfaktoren eines zukunftsfähigen Managements. Das Thema Rohstoffe sei ein Dauerbrenner in der Kunststoffbranche. "Früher handelte man mit Staatsanleihen, heute tut man das mindestens genauso erfolgreich mit Polyamid", so Markus Lüling, Chefredakteur des Kunststoff-Profi-Verlags. Er skizzierte den rund 70 Teilnehmern der Veranstaltung globale Trends in Sachen fossile Werkstoffträger. Lülings Prognose eines globalen Nachfragewachstums kam für die Anwesenden sicherlich nicht überraschend. Die Tatsache, dass Schiefergas aus Nordamerika aktuell bereits den Rohstoffbereich revolutioniere und die Zukunft der Branche bis hin zur Exportabhängigkeit von den USA massiv beeinflussen werde, sei sogar für manchen Kenner der Materie ein Novum gewesen.

Aber es gehe auch anders. Während Lüling auf fossile Rohstoffe abhob, rückte Sascha Peters von der Zukunftsagentur für Material und Technologie nachhaltige Pendants in den Fokus: Textilfasern aus Milch und Kuhmist, Cellulose für Verpackungsmaterialien aus Zitrusfrüchte-Reststoffen oder Getränkeverpackungen aus Salatwurzeln – die Bandbreite Innovationen erschien manchem Teilnehmer des Forums zwar kurios, habe aber oftmals den Status experimenteller Studien bereits hinter sich gelassen. Peters vermutet, dass innovative Produkte wie Reifen aus Löwenzahnwurzeln oder Surfboards aus Pilzen in der nahen Zukunft die Märkte revolutionieren könnten.