Horb a. N. Text als "besonderes Andenken"

Zur Trägerin des Förderpreises schreibt die Stiftung: "Anne Nimmesgern zeigt in ihren sinnes- und gedankengesättigten Gedichten, wie sich Stimmen in der ›trümmerlandschaft der identität‹ orientieren und aus Sprachgestrüpp Orte schaffen, in denen sie ›entweder fremd sind (...) oder gar heimisch‹. Ihre subtile Anziehungskraft beziehen diese Gedichte aus der Spannung zwischen dem zeitgenössischen ›umgraben vom material‹ und dem Wissen, dass in diesem Vorgang ›die alten gottheiten ihre kämpfe" austragen."

Die öffentliche Preisverleihung findet am Dienstag, 16. Oktober, in der Stadtbücherei Gerlingen statt. Beginn ist um 19 Uhr.