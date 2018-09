Horb a. N. Talheimer Wahl wird zur Zitterpartie

Gut vernetzt ist natürlich auch Hermann Walz, der nach seinem vergeblichen Anlauf, Oberbürgermeister von Horb zu werden, weiter an seinen kommunalpolitischen Ambitionen festhält. Mit Ade und Walz stellten sich zwei Räte aus dem früheren Untertalheim zur Wahl.

Harald Götz wohnt dagegen direkt gegenüber der Ortsverwaltung in der Friedensstraße. Er befindet sich wohnungstechnisch also quasi auf neutralem Gebiet. Diese Konstellation ist ein deutliches Zeichen, dass der lange anschwellende Konflikt über das Zusammenwachsen beider Ortsteile so langsam vom Tisch ist und Talheim zu einem vereinten Talheim wird.

Die Leitung bei dieser zukunftsweisenden Sitzung, an der auch Bürgermeister Ralph Zimmermann sowie Stadtkämmerer Joachim Patig teilnahmen, übernahm Egon Klink, da Ade natürlich in diesem Fall befangen war. Die Wahlleitung hatten Joachim Patig und Thomas Staubitzer.

Alle drei Kandidaten stellten sich nochmals kurz in alphabetischer Reihenfolge vor, erläuterten ihre Vorstellungen von einem Talheim der Zukunft und gaben damit ihren Ratskollegen eine Art Entscheidungshilfe an die Hand.

Anton Ade möchte sich an den Vorgaben des Masterplans orientieren. Er wisse, dass mit Thomas Staubitzer ein Verwaltungsprofi Talheim verlässt und setze auch deshalb auf Konsens anstatt einem Konfrontationskurs mit der Stadtverwaltung. Ziele seien für ihn unter anderem die Umsetzung der Sanierungs- und Baugebiete. "Wir können junge Leute nicht dazu verdonnern, in alte Häuser zu ziehen", lautete einer seiner pragmatischen Ansätze. Er betonte auch, dass Ziele im Gesamtzusammenhang zu sehen sind und das Ganze über dem Einzelnen stehen sollte. Zudem möchte er sich intensiv um einer Verbesserung des ÖNPV sowie dem Wohnen im Alter kümmern.

Harald Götz, der sich anscheinend sehr spontan entschied, sich um die vakante Stelle des Ortsvorstehers zu bewerben, schloss sich den Ausführungen von Ade einfach an.

Auch Kandidat Hermann Walz sieht die Ziele des Masterplans als sehr wichtig an, betonte jedoch, dass er sich wünsche, dass die Bürger ihre Forderungen nochmals klar formulieren, damit sich der Gemeinderat auch damit auseinandersetzen könne.

Für ihn steht fest, dass sich Talheim als größter Stadtteil auch so präsentieren sollte und man mit viel Engagement einige Dinge auf den Weg bringen könne.

Sieben Stimmen für Ade, vier für Walz und zwei für Götz

Dann wurde gewählt. In geheimer Abstimmung entschieden sich dann die 13 stimmberechtigten Räte letztendlich mit sieben Ja-Stimmen für Anton Ade als neuen Ortsvorsteher und sprachen ihm so ihr Vertrauen im ersten Wahlgang aus. Gerade so, denn eine Stimme weniger hätte einen zweiten Wahlgang erfordert. Hermann Walz holte vier Ja-Stimmen, Harald Götz bekam die restlichen beiden Stimmen. Am Dienstag wird der Horber Gemeinderat den Ortsvorsteher wählen – und aller Voraussicht nach dem Empfehlungsbeschluss des Ortschaftsrats folgen. Talheim hat dann zunächst bis zu den Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 einen neuen Ortsvorsteher. In neun Monaten, wenn sich das neue Gremium zusammengefunden hat, werden die Karten wieder neu gemischt.

Anton Ade indes bedankte sich bei allen, die ihn gewählt haben für das Vertrauen und ist sich sicher, dass er auch mit denen, die ihm gestern Abend die Zustimmung verweigerten, gut zusammenarbeiten wird. Denn auch hier gilt, dass das Wohl der Talheimer Bevölkerung an erster Stelle bei allen Entscheidungen stehen wird.