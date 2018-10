Horb a. N. Talheim hat viele treue Blutspender

Horb-Talheim. "Dass ohne Blut kein menschliches Leben möglich ist, das weiß schon jedes Kind. Von Johann Wolfgang von Goethe, der nicht nur Dichter sondern auch Naturforscher war, stammt das Zitat: ›Des Menschen Leben lebt im Blut‹. Er bringt damit schlicht zum Ausdruck, dass uns Blut am Leben hält. Bei Verlust ist Blut häufig nur durch Blut zu ersetzen", so Ade. Und weiter: "Jede Blutspenderin, jeder Blutspender ist somit ein Lebensretter. Deshalb danke ich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, den eigenen Lebenssaft herzugeben. Dies verdient höchste Anerkennung." Ein besonderes Dankeschön richtete Ade in diesem Zusammenhang auch an die örtliche DRK-Ortsgruppe, die an diesem Abend durch Melanie Bruder repräsentiert wurde, für ihr Engagement bei den Blutspenden-Termine.

Fredy Lutz, seit 36 Jahren Mitglied im DRK Talheim und in dieser Zeit in den unterschiedlichsten Ämtern aktiv, durfte von Anton Ade für 75 Blutspenden mit der Ehrennadel in Gold mit Eichenkranz und der eingravierten Zahl 75 geehrt werden. Natürlich bekam er, wie alle andern zu Ehrenden auch, die entsprechende Urkunde des DRK überreicht.

Gleich drei 50er standen dann auf dem Ehrungs-Zettel. Irene Maier und Hubert Kreidler konnten ihre Nadeln und Urkunden samt dem Geschenk der Stadt persönlich abholen, der neu gewählte Stiftsdirektor Thomas Müller musste sich leider wegen einem dringenden Geschäftstermin entschuldigen. Er bekommt die Ehrung nachgereicht. Die Auszeichnung für 25-maliges Blutspenden durfte Ortschaftsrat Alexander Kotzur entgegennehmen. Peter Müller bekommt sie nachgereicht. Bereits zehnmal waren Veronika Müller, Beatrice Olam und Felix Joachim beim Blutspenden. Auch sie erhielten die Ehrennadel, die Urkunde und ein kleines Geschenk.