Horb a. N. Tafel informiert über die Ulrichskapelle

Dazu gehört auch die Beschilderung historischer und kultureller Wege und Gebäude. Begonnen wurde mit dem Weg zur Ruine Albeck mit sieben Hinweistafeln, die im Jahr 2015 realisiert wurden.

Im vergangenen Jahr ist auf dem Aussichtspunkt "Stockenberg" in Sulz eine detailgetreue Hinweistafel mit dem Stadtbild von Sulz aufgestellt worden. Jetzt wurde die Ulrichskapelle in Neckarhausen in den Blick genommen. Immer wieder kommen Wanderer und Gruppierungen zur Ulrichskapelle und wollen mehr darüber erfahren.

Eine Informationstafel informiert jetzt die Öffentlichkeit über die Historie dieser Ulrichskapelle. Diese Informationstafel ist durch die Arbeitsgruppe mit den rotarischen Mitgliedern Hans-Werner Bippus, Dekan Alexander Halter, Alexander Hellstern und Frieder Würth entworfen, aufgestellt und finanziert worden.