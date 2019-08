Horb a. N. Swingerclub eröffnet in der Nähe der Stadt

Wenige Minuten von Horb entfernt

Was ist also an dem Gerücht mit dem Offizierskasino dran? Nichts, wie der Betreiber des neuen Swingerclubs im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt: "Mit dem Horber Offizierskasino hat es überhaupt nichts zu tun." Wichtig ist wie so oft das "Kleingedruckte". Denn auf dem Titelbild des Clubs auf der Internetpräsenz steht in kleiner Schrift "bei Horb am Neckar". Auch in der Facebook-Stellenanzeige wird von einem Swingerclub "in der Nähe bei Horb am Neckar" gesprochen. Der Betreiber erklärt: "Wir werden mit unserem Swingerclub nicht in Horb sein. Die Seite Joyclub verlangt leider, dass man den nächstgrößeren Ort angeben muss."

Doch wo wird der Club mit 1600 Quadratmeter Größe, 18 Räumen und einer "Spielwiese" für 200 Personen dann eröffnen? "Ich möchte den Ort noch nicht bekannt geben. Wir sind gerade noch dabei, alles fertigzustellen und dafür möchten mein Team und ich noch etwas Ruhe. Wir werden die Öffentlichkeit rechtzeitig darüber informieren." So viel verrät Betreiber aber unserer Zeitung: "Es ist 10 bis 15 Minuten von Horb entfernt. Es ist ein diskreter Ort."

Eröffnet werden soll das "Pleasure" übrigens am 11. und 12. Oktober. Am Freitag mit einer Privat-Party für geladene Gäste, zu der laut "Joyclub" schon 115 Personen angemeldet sind. Am Samstag findet dann die offizielle Eröffnungsfeier mit "innovativer Lasershow" und weiteren „maßgefertigten Show-Highlights“ statt. Angemeldet haben sich hier schon 95 Personen. Der Betreiber verspricht auf dem Internet-Portal übrigens einen "der schönsten Swingerclubs Süddeutschlands am Tore des Schwarzwaldes, mit dessen Neueröffnung wir uns den langersehnten Wunsch nach einem eigenen Club erfüllt haben". Mit der betroffenen Gemeinde sei alles geklärt, so der Betreiber. "Alle Vorschriften werden eingehalten."