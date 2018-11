Horb a. N. Stück warnt vor Alkoholsucht

Horb. E in packendes Theaterstück zum Thema Alkohol und Komasaufen wird am Dienstag, 4. Dezember, um 18 Uhr im Steinhaus in der Hirschgasse aufgeführt. Sensibel und berührend wird erzählt, wie ein junges Mädchen aus Spielerei und Dazu-gehören-wollen in eine gefährliche Lebenssituation gerät.