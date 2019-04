Horb a. N. Studenten erreichen mit ihrer Idee Finale

Als "unglaublich bereicherndes Erlebnis und eine Anerkennung der Leistung der Studierenden" bezeichnete Burkard Ulrich, Professor des Studiengangs Mechatronik am Campus Horb, die Reise zur Applied Power Electronic Conference (APEC) nach Anaheim. Ein Team aus drei Mechatronik-Studierenden hatte sich mit einer von ihnen entwickelten Idee für den IFEC-Wettbewerb qualifiziert, der im Rahmen der Konferenz stattfand. Die IFEC richtet sich an Studierende, die noch keinen ersten Studienabschluss haben. Ziel ist es, forschendes Lehren und Lernen im Fachgebiet der Leistungselektronik zu fördern.

Thema des diesjährigen Wettbewerbs sind elektrische Antriebe für E-Bikes. Der Vorschlag der Horber Studierenden Mattea Eckstein, Kyros Rezaei und Jonas Sulzer zielt dabei auf eine besonders energieeffiziente Realisierung der Leistungselektronik des Antriebs ab. So kommt ein vorgestellter Teilprototyp des Systems auf einen Wirkungsgrad von bis zu 98,9 Prozent. Erreicht wird dies unter anderem durch den Einsatz modernster Halbleiter sowie mithilfe eines speziellen Regelungskonzepts.

In einem Vortrag stellten die drei Studierenden ihr Konzept im Marriot Hotel neben dem Anaheim Convention Center vor. Anschließend mussten sie sich den Fragen mehrerer Gutachter stellen. Burkhard Ulrich lobte den erfolgreichen Auftritt des Teams: "Die Studierenden haben hervorragende Präsentationskompetenz bewiesen und auch die Fragen der Gutachter souverän gemeistert." Neben den Horber Studierenden präsentierten 13 weitere internationale Studierendengruppen ihre Ideen – unter anderem aus Indien, China oder den USA. In Pausen und im Anschluss an die Vorträge blieb Zeit, sich mit den anderen Teams zu unterhalten. Dieser Austausch blieb der Gruppe aus Horb als besonders interessant und anregend in Erinnerung. Ulrich hielt fest, dass sich die DHBW-Studierenden nicht vor anderen internationalen und angesehenen Hochschulen verstecken müssen – weder in technischer Hinsicht noch bezüglich ihrer Soft Skills.