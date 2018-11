Horb a. N. Streitbare Frauen, fromme Schwestern

Ho rb. Die Historikerin Ute Ströbele referiert unter dem Titel "Streitbare Frauen, fromme Schwestern" über Frauenklöster in und um Horb vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert.

Betrachtet man im historischen Atlas von Baden-Württemberg die Verteilung der Klöster, so fällt einem sofort die Häufung dieser christlichen Lebensgemeinschaften im Bereich des oberen Neckars auf. Aufgrund der großen Masse von Klöstern in der Gegend um das Horber Neckarknie spricht man auch vom schwäbischen Herrgottswinkel am oberen Neckar. Das kleine ehemals vorderösterreichische Horb kann unter den zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb gelegenen Städten mit die höchste Klosterdichte vorweisen.

So zählte man im Neckarstädtchen neben einem Chorherrenstift drei Frauenklöster und ein Männerkloster, das sich allerdings erst am Beginn der Neuzeit in Horb ansiedelte. Die Entstehung der Horber Frauenklöster liegt im Dunkel des Mittelalters und ist nicht eindeutig belegbar. Tatsache ist lediglich, dass diese Klostergemeinschaften im 13. Jahrhundert aus der mittelalterlichen Frauenfrömmigkeit hervorgegangen sind, in der sich sogenannte Beginen zu einer klosterähnlichen Gemeinschaft zusammengeschlossen haben, um zunächst ohne Ordensgelübde in Armut, Güterteilung und Ehelosigkeit zu leben. Diese Beginen unterstellten sich dann in der Regel den neu aufkommenden Bettelorden der Dominikaner oder Franziskaner.