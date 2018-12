Horb a. N. Streit um beliebtes Café eskaliert

Der Marktplatz am Flößerwasen. Um 13.47 Uhr wird es plötzlich laut. Die Vermieter stürmen aus dem Haus und gehen zum Eingang des Eiscafés Da Vinci. Drinnen ist auch Wirt Gennaro Materazzi zu sehen. Er hat drei Begleiter. Es fallen laute Worte: "›Das ist mein Café." Oder: "Was glauben Sie, wer Sie sind". Einer der Materazzi-Begleiter zückt ein Handy, filmt alles. Plötzlich kommt ein jüngerer Mann aus Richtung Bahnhof und kommt den Vermietern zu Hilfe. Es wird laut. Dann bildet sich eine Traube vor dem Eingang. Ein Mann mit Hipster-Wollmütze stößt mit breiter Brust den Helfer des Vermieters. Der stößt zurück. Erst mit der Brust, dann mit dem Arm. Endlich kommt die Polizei. Ein Beamter geht in das Café, der andere befragt die Vermieter und die anderen Zeugen.

Im Hintergrund sieht man, wie zwei von Materazzis Helfern sich an der Tür zu schaffen machen. Sie bringen offenbar eine neue Leiste an. Doch was ist hier passiert? Der Polizist: "Es handelt sich um einen zivilrechtlichen Streit. Wir haben alles aufgenommen und werden jetzt klären, wie wir weiter vorgehen." Der Vermieter schildert: "Die Herren sind in unser Haus eingebrochen. Als wir das gesehen haben, sind wir natürlich eingeschritten." Eine der Zeugen des Vermieters sagt: "Die haben in das Café gepinkelt und gedroht, die Fliesen zu zerschlagen."

Doch was steckt hinter diesem Streit? Es dürfte wohl das Ende des beliebten Flößerwasen-Cafés sein. Zunächst hatten die ehemaligen Pächter das Café bewirtschaftet. Es entwickelte sich zu einem beliebten Treffpunkt: ein Sonnenplatz am Neckar, direkt am Weg zwischen Bahnhof und Kernstadt. Doch der Pachtvertrag wurde von den Vermietern nicht verlängert. Der Grund: Streitigkeiten. Offiziell hieß es damals: Kein Vertrauensverhältnis. Wie der Schwarzwälder Bote erfuhr, sollen die damaligen Pächter durch den unsachgemäßen Gastro-Betrieb beim Vermieter für einen hohen Schaden gesorgt haben.