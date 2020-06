Horb a. N. Streit endet in einer Schlägerei

Laut den Ermittlungen der Polizei musste ein 26-Jähriger gegen 4.45 Uhr zunächst eine Kneipe in der Neckarstraße verlassen, nachdem er sich mit zwei Männern im Alter von 39 und 42 Jahren gestritten hat. Der 26-Jährige mobilisierte daraufhin mehrere Personen, die gemeinsam versuchten, in die Gaststätte einzudringen. Die zwei Kontrahenten in der Bar kontaktierten ebenfalls weitere Männer, die zu der Bar aufbrachen.