Horb a. N. Straßensanierung wird schneller fertig

Die Bauarbeiten seien dringend notwendig gewesen, die Straße habe sich in einem sehr schlechten Zustand befunden, sagt auch Bauunternehmer Rath, dem bei den Ausmessungen in Vorbereitung für die Baumaßnahme vor allem der viele Schwerlastverkehr aufgefallen sei.

Vor allem in den vergangenen Jahren diente die K 4779 als Umleitungsstrecke, auch im Zuge des Ausbaus in Dießen, der sich über mehrere Jahre hinzog.

Der besagte Schwerlastverkehr könnte für Rexingen in nächster Zeit durch den Straßenausbau auf 6,50 Meter Breite noch zunehmen, das räumt auch Matthias Fritz, Leiter des Straßenbauamts, ein. "Wenn die Hochbrücke fertig ist, dann wird es in Rexingen auch wieder weniger werden", ist er überzeugt.

Für die Rexinger dürfte das jedoch erst mal nur ein schwacher Trost sein. Immer wieder melden sich die Bürger dort zu Wort und äußern ihren Unmut. In der nächsten Woche wird der Ausbau der K 4779 auch Thema im Ortschaftsrat sein.

Für den zweiten Bauabschnitt stehen nun noch die Teerarbeiten an. Der Untergrund ist fertig planiert und der Schotter zu 60 Prozent in der ersten Lage eingebaut. Wegen des schlechten Untergrunds mussten 120 Tonnen Bindemittel zur Stabilisierung eingearbeitet werden, so das Landratsamt.