Horb a. N. Straßensanierung: Signal an die Stadt

Die Reihenfolge für beitragspflichtige Straßen wurde in der Klausursitzung des Ortschaftsrats Talheim wie folgt vorbesprochen: 1. Friedensstraße, 2. Sonnenbergstraße, 3. Buchenweg ab Nr. 20/23, 4. Kepplerstraße und vom Ortschaftsrat in der öffentlichen Sitzung auch so bestätigt.