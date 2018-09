Horb a. N. Stillstand sollüberwunden werden

Mit einem recht sportlichen Zeitplan wird man vonseiten der Ortschaftsverwaltung die Sache nun angehen. Bis Weihnachten möchte man mit der Planung fertig sein, dann folgen die Gutachten und bis Frühjahr, spätestens Sommer 2019, rechnet man damit, dass alle verfügbaren Grundstücke aufgekauft sind und man sie nach dem Horber Modell vermarkten kann. "Die wichtigsten Grundstücke haben wir bereits in trockenen Tüchern, und die etwa 100 Grundstücksbesitzer sind auf den 22. Oktober um 19 Uhr in die Turn- und Festhalle zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, bei der alles Weitere erklärt wird", so ein wichtiger Eckpunkt zu diesem Plan. "Eine zukunftsorientierte Sache", nannte Ortschaftsrat Michael Laschinger die Ausweisung dieses neuen Baugebietes und Amtskollege Peter Zimmermann fügte an, dass man durch die Anbindung vom Gewann Brühl den Ortskern enorm stärkt. Sehr positiv wurde vom Gremium auch aufgenommen, dass man dadurch eine besserer Verkehrsanbindung des Brühl- und des Hartgrubenwegs erreicht, der nicht die Querung der B 14 erforderlich macht und bei der Erschließung des Neubaugebiets auch einen besseren Fußweg – gerade für die Schüler – anlegen kann.