Horb a. N. Sternsinger ziehen durch Rexingen

Im Mittelpunkt stand aber wie es in Rexingen üblich ist, der Jahresbericht der stellvertretenden Vorsitzenden Verena Gekle. Sie erinnerte an die Sternsingeraktion 2017, die Kirchenfasnet und zahlreiche andere Aktivitäten im abgelaufenen Jahr. Eine Besonderheit waren anlässlich des Lutherjahres zwei Vortrags- und Gesprächsabende, gestaltet vom evangelischen Pfarrer Döttling und Diakon Konrad. Etwas Außergewöhnliches war im Oktober zudem eine Gartenaktion rund um die Kirche, den Kindergarten und das Pfarrhaus. Eine große Helferschar mit 25 Erwachsenen und 13 Kindern war fleißig am Hecken Stutzen und Laub Zusammentragen. Vielen in Erinnerung ist sicher auch noch der Jugendgottesdienst im November am Christkönigssonntag mit dem Motto "Zweifellos, ich bin nicht allein". Am 9. Dezember, dem 2. Adventssonntag kam der Chor Vocalmania Isenburg nach Rexingen und erfreute die vielen Besucher mit Advents- und Weihnachtsliedern.