Horb a. N. Sterne und Schneemänner für guten Zweck

Viele Sterne, Schneemänner, Weihnachtsmänner und andere weihnachtliche Dekorationsartikel stehen bereit zum Verkauf. Tatkräftig unterstützt wird Martin Schneiderhan von seinem Enkel Tim, der ihm sehr viel geholfen hat. Besonders schwer zu sägende Sterne konnte Schneiderhan mit seinen Werkzeugen aber nicht bewältigen. Er fragte daher bei der Schreinerei Göttler in Nordstetten an. Dort war man sofort bereit, ihm für den guten Zweck kostenlos zu helfen.

Nicht nur, dass Schneiderhan viel Zeit in die Herstellung der Dekorationsartikel steckte, er spendet auch wieder das gesamte Material im Wert von rund 600 Euro, das er benötigte. Der Nordstetter hofft, dass er so wieder einen ähnlichen Betrag zusammenbekommt, den er dem Förderverein für krebskranke Kinder übergeben kann.

Am Donnerstag, 15. November, wird er seine dekorativen Weihnachtsartikel auf dem Nordstetter Wochenmarkt und am Freitag, 16. November, auf dem Flößerwasen anbieten. Am 1. und 2. Dezember ist Schneiderhan beim Weihnachtsmarkt in Wittershausen. Auch das Horber Stadtmarketing ist wieder dabei und stellt ab sofort die Deko-Artikel in der Geschäftsstelle in der Mühlener Straße aus und verkauft sie für den guten Zweck.