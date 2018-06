Horb a. N. Stefan Maier und Karin Hinger werden zum Vorstandsduo

Schriftführer Manuel Hellstern ließ das Jahresgeschehen Revue passieren. Der TuS veranstaltete wieder einige bereits traditionelle Veranstaltungen, so unter anderem das Elfmeterturnier, die Halloweenparty und den Hallencup an Weihnachten. Seine besonderer Dank galt Benjamin Günther und Jochen Kleiner, die als Betreuer der zweiten Mannschaft sehr viel Zeit geopfert haben.

Über ein zufriedenstellendes Kassenergebnis informierte Hauptkassiererin Karin Hinger. Sie übergab die Kassengeschäfte im vergangenen Jahr an Florian Maier und hat den neuen Kassierer sehr intensiv in die umfangreichen Aufgaben des Hauptkassierers eingewiesen. Das Kassenergebnis bezeichnete sie insgesamt als ausgeglichen.

Einen umfangreichen Tätigkeitsbericht trug der Fußball-Abteilungsleiter Fußball Daniel Wagler vor. Es war sein letzter Bericht, denn er trat von seinem Amt zurück und wird von Jochen Kleinert als Abteilungsleiter Fußball abgelöst. Die Zusammenarbeit mit dem TuS Glatt in der Spielgemeinschaft bezeichnete Wagler als zufriedenstellend. Neben mehreren Trainerwechsel habe jedoch vor allem die Trainingsbeteilung sehr zu wünschen übrig gelassen. Am Saisonende belegte die Mannschaft nur den vorletzten Tabellenplatz in der Kreisliga B. Aktuell befinde sich der TuS Betra zusammen mit dem TuS Glatt noch auf der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison.