Horb a. N. Statt Steuer bald ein Hunde-Führerschein?

Beuter sieht in dieser Halbierung der Hundesteuer nur Positives: "Im Stadtgebiet gibt es immer wieder Übergriffe von nicht erzogenen Hunden auf Personen. Oft werden diese auch verletzt. Es ist davon auszugehen, dass Hundehalter und Hunde mit diesen Prüfungen besser mit ihren Hunden umzugehen wissen und sich die Zahlen der Übergriffe so vermindern lassen. Außerdem ist davon auszugehen, dass Hundehalter, die an solchen Prüfungen erfolgreich teilgenommen haben auch die Hinterlassenschaften ihrer Hunde zuverlässiger einsammeln, als die Halter ungeprüfter Hunde."

Diesen Steuerbonus für Inhaber des "Hundeführerscheins" gibt es laut Antrag beispielsweise in Sindelfingen, Holzgerlingen und Herrenberg.

Doch lohnt sich der Hundesteuer-Bonus überhaupt? Derzeit zahlen Hundehalter in Horb für ihr Tier 100 Euro. Der Hundeführerschein in Baden-Württemberg kostet laut dem Landesverband der Gebrauchshundesportvereine (DVG) für den Kurs 75 Euro. Das Unterrichtsmaterial 15 Euro. Die Prüfung kostet 25 Euro für Kursteilnehmer, sonst 50 Euro.

Beuter: "Wer es sich zutraut, kann seinen Hund selbst erziehen. Hauptsache ist, dass Hund und Herrchen oder Frauchen die Prüfung bestehen. Die genannten Sätze des DVG sind ein Richtwert für die Vereine vor Ort."

Klartext: Der Hundeführerschein mit Kurs und Unterrichtsmaterialien kostet 115 Euro. Schon im dritten Jahr haben Hundebesitzer, die Kurs und Prüfung machen, die Kosten durch den Steuerbonus wieder drin und sparen schon 35 Euro. In den Jahren danach sogar 50 Euro im Jahr.