Horb a. N. Starkregen lässt Keller volllaufen

So auch in der Neckarstraße bei dem italienischen Restaurant La Dolce Vita, das die Feuerwehr alarmierte, um den Keller auszupumpen. "Das Wasser stand etwa 15 Zentimeter hoch", erklärt ein Feuerwehrmann vor Ort unserer Zeitung. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei zwar schon wieder ein Großteil versickert, abpumpen mussten sie dennoch. Grund dafür waren auch die Lebensmittel, die in dem Restaurant im Keller lagern.

Aber auch in Rexingen und auf dem Hohenberg zeichnete sich ein ähnliches Bild ab, wie der Pressesprecher der Feuerwehr, Christian Volk, berichtet. "In Rexingen auf den Heidenhöfen steht ein Keller 30 Zentimeter unter Wasser", sagt Volk. Und auf dem Hohenberg seien die Kollegen auch vor Ort gewesen, weil die Tiefgarage vom Spitalhof unter Wasser Stand. Wobei in dem letzten Fall bei der Anfrage des Schwarzwälder Boten noch nicht klar war, ob die Feuerwehr die Tiefgarage auspumpt oder nicht. "Das ist natürlich eine Kostenfrage, weil es Privatgelände ist", sagt Volk.

Laut dem Deutschen Wetterdienst soll sich die Wetterlage in Horb am Wochenende wieder entspannen.