Horb a. N. Stark beim seitlichen Hin- und Herspringen

Bei den Kindern aus dem Modul drei kamen noch ein 20 Meter-Sprint zum Erfassen der Aktionsschnelligkeit, Sit-ups, Liegestütze und ein sechs Minuten-Ausdauerlauf dazu. Das nicht wirklich erstaunliche Ergebnis war, dass Kinder mit Normalgewicht die besten Testergebnisse ablieferten. Insgesamt konnte man feststellen, dass die Ergebnisse des Tests im Bundestrend liegen.

Problem: Softdrinks und Eltern-Taxi

Die Stärken findet man in Horb beim seitlichen Hin- und Herspringen und bei den Liegestützen. Entwicklungsbedarf gibt es dagegen bei den Sit-ups, beim Standweitsprung und dem 20-Meter-Sprint.

Herausgearbeitet haben die Prüfer, jedoch auch die anwesenden Frauen, dass zu den Dickmachern vor allem die vielen Softdrinks zählen. Und dazu kommt, dass die Bewegung fehlt. Das Taxi Mama fährt die Kinder vor die Türen von Kindergarten und Schule. "Nicht nur das gesunde Brot, sondern vor allem die Bewegung ist ein Erfolgsfaktor", berichtet eine der Erzieherinnen. Die Bildechinger Kindergartenleiterin Ruth Göttler forderte, dass man natürliche Bewegungen, wie Klettern, Kraft und Springen mehr in den Alltag einbauen solle und den Kindern diesbezüglich auch was zutrauen könnte. "Früher ist man auch mal in den Kindergarten gelaufen oder auf einen Baum geklettert – und das funktioniert heute noch."

Einig war man sich, dass auf jeden Fall etwas zur Verbesserung der Beweglichkeit und zum Halten oder Erreichen des Normalgewichtes und damit gegen die angefressene Gefahr getan werden muss. In manch städtischen und kirchlichen Einrichtungen, sowie in Sportvereinen hat man Geld in die Hand genommen und dieses in innovative Spielgeräte investiert, um zur Bewegungsförderung der "Bewegten Kommune Kinder 2018" beizutragen. Insgesamt knapp 5500 Euro übernahm die Stadt Horb und übergab die Gutscheine für die Projektmittel an die Vertreterinnen der Kigas und Schulen.

Jugendreferatsleiter Markus Guse appellierte abschließend noch an alle Anwesenden, dass man die angebotenen Workshops, die sich mit diesem wichtigen Thema beschäftigen, doch bitte vermehr besuchen soll.

Der nächste Test unter gleichen Bedingungen ist im Jahr 2020 "und dann wird’s spannend", so Rosenberger.