Horb a. N. Stammhalter im Hause Theuer ist geboren

Dass der "Horber Michel" schon lange kein Single mehr war, ist ohnehin nicht neu. Im August 2016 fand am historischen Ort des Dettinger Schlosses die standesamtliche Trauung von Michael Theurer und Antje Giede-Jeppe statt – seiner damals bereits langjährigen Partnerin.

Antje Giede-Jeppe ist promovierte Neurologin und stammt aus der Stadt Grebenstein (Landkreis Kassel). Das Paar behielt seine jeweiligen Nachnamen. "Eine Liebe, die vielen Prüfungen standhalten musste", so nannte damals der Dettinger Ortsvorstehers Josef Nadj, der die Trauung vornahm, die Liebesgeschichte des Paares. "Denn die beiden führten und führen eine berufsbedingte Fernbeziehung, die viel an Toleranz und Vertrauen abverlangt." Doch Brautmutter Heike Giede-Jeppe sagte danach: "Die beiden haben aber so viel gemeinsam, dass das alle Hemmnisse ausgleicht."

So stand wohl auch dem Nachwuchs nichts mehr im Weg – und "Papa Theurer" wirkte am Wochenende geradezu beflügelt. Am FDP-Dreikönigstreffen bezeichnete er die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer promt als "Boom-Bremse" und äußerte Zweifel an ihrem Willen, Reformen anzupacken.