Horb a. N. Stärkende Impulse für den Glauben

Horb-Talheim. Für seine klaren Worte erhielt der Stuttgarter Stadtdekan Christian Hermes aus Stuttgart viel Beifall von den über 60 Teilnehmern des Dekanatsforums des Katholischen Dekanats Freudenstadt am Samstag in der Steinachtalschule Talheim. Unter dem Motto "Wachse(i)n" beschäftigten sich die Haupt- und Ehrenamtlichen aus allen Seelsorgeeinheiten des Dekanats mit dem Thema Kirchenentwicklung. Hermes, selber Jahrgang 1970, benannte klar: "Die Kirche von 1974, in der 90 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg entweder evangelisch oder katholisch waren, wird nicht mehr kommen. Wir bekommen eine andere Kirche." Er rief dazu auf, mit anderen Partnern gemeinsam sich dort für das Heil der Menschen einzusetzen, wo Strukturen zusammenbrechen und Lobby zu sein für die, die sonst keine Lobby haben: "Wir müssen als Kirche Anwalt für ein gutes Zusammenleben, Frieden und Gerechtigkeit sein."

Die Angebote, so Hermes, sollten sich nicht nur an die Katholiken wenden, sondern an alle Menschen: "Machen Sie das, was auch Ihnen Freude macht und was für Sie und andere relevant ist." Hier nannte er Beispiele im diakonischen Bereich, wie Vesperkirchen, Mittagstische, aber auch Angebote für Trauernde und Menschen, die nach Halt suchen oder für Senioren.

Bei den Gottesdienstformen lud er zum Experimentieren ein: es müsse nicht in jeder Gemeinde der 10-Uhr-Gottesdienst sein. Warum kann nicht auch eine Gemeinde ihren Sonntagsgottesdienst um 18 Uhr feiern? Und er lud vor allem dazu ein, sich in der eigenen Arbeit mehr Zeit für Spiritualität und die wichtigen Themen zu nehmen und sich von Verwaltung zu entlasten. "Die Spülmaschine hat immer Vorfahrt im Reich Gottes", so der Stuttgarter Stadtdekan, dann aber fehle in den Sitzung oft die Zeit für die inhaltlichen Themen der Arbeit. Sehr klare Worte fand Hermes auch zum Umgang mit dem Missbrauchsskandal. Er forderte eine schonungslose Aufklärung. Am Nachmittag besuchten die Teilnehmer sieben verschiedene Workshops, in denen sie vielfältige Anregungen für die Arbeit vor Ort erhielten. In Gruppen der jeweiligen Seelsorgeeinheit wurde danach "Ergebnissicherung" betrieben. Zum Abschluss feierten die engagierten Katholiken in der Kirche St. Michael und Laurentius den Abschlussgottesdienst mit komm. Dekan Armin Noppenberger und der Freudenstädter Band Peace. KiamO-Referentin Nicole Uhde überreichte am Ende jedem Teilnehmer eine "Rose von Jericho" als Symbol für "Wachse(i)n". Dekanatsreferent Achim Wicker zeigte sich am Ende das Tages zufrieden: "Das dritte Dekanatsforum hat unseren Teilnehmern viele Impulse gegeben, es hat sie aber vor allem auch gestärkt. Es tut einfach gut, wenn über 60 engagierten Christen sich gemeinsam auf den Weg machen Kirche für die Menschen zu sein."