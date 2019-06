Horb a. N. Stadträtin nach Patronenfund weiterhin gelassen

Viele Kommunalpolitiker ziehen nach solchen Drohungen und Anfeindungen zurück. Weschenmoser nicht. "Deshalb sind wir hier!", sagt Redakteurin Gönna Ketels. Der Dreh der Deutschen Welle –­ für die Nachrichten bestimmt. Gut zwei Minuten, die zeigen sollen, dass Weschenmoser knapp drei Wochen, nachdem der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) erschossen wurde, sich nicht einschüchtern lässt. Sie ist seit fünf Jahren Gemeinderätin in Horb. Wiedergewählt. Und Vorsitzende der Kreis-SPD.

Weschenmoser: "Ich will zeigen, wie man in die Schusslinie geraten kann. Einen direkten Zusammenhang zwischen dem Mord an Lübcke gibt es nicht eins zu eins. Es ist zu erkennen, dass die kleine, braune Menge inzwischen aus den digitalen Räumen herausgegangen ist. Und hier müssen wir ›Stopp‹ sagen." Die drei Patronen, die sie mit der­ Aufschrift "Bissiger Antifaschist" im Briefkasten gefunden hat, seien kein Einzelfall. "Ich bekomme regelmäßig Post von der rechten Splitterszene. Beispielsweise vom dritten Weg. Als ob die mir zeigen wollen, dass sie wissen, wo ich wohne. Bei meinen Nachbarn tauchen diese Flugblätter nie auf."

"Ich lasse mir keine Angst machen. Ich trete immer gegen Hass und Hetze an –­ so etwas irritiert mich nicht. Allerdings ist das mit den Patronen schon eine Eskalationsstufe erheblichen Ausmaßes. Da wird sich Mittel bedient, die hochkriminell sind. Ich lass mich aber nicht einschüchtern, sondern ich sage: Das dürfen wir nicht mehr zulassen", erzählt sie weiter.