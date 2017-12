Horb a. N. Stadtkommandant Megerle lobt Betraer Wehr

Dass eine einwandfreie Kassenführung vorliegt, bestätigten die beiden Kassenprüfer Julian Hellstern und Manfred Springmann. Bei der Jugendwehr gab es eine personelle Änderung. Jan Gniosdorz ist jetzt neuer Jugendleiter. Er ist somit Nachfolger der aus ihrem Amt ausgeschiedenen Jugendleiterin Annika Thomaier. Damit Jan nicht "ins kalte Wasser" geworfen wird, wurde er von Karl-Heinz Kranich und Jonas Wagler in seinem neuen Amt unterstützt. Im Jugendbereich gab es 17 Termine. Schwerpunkte waren dabei verschiedene Löschübungen und Gerätekunde. Im Juni haben die Jugendfeuerwehrleute an einem Fußballturnier in Talheim teilgenommen.

Stadtkommandant Megerle bedankte sich bei den Aktiven für ihren ehrenamtlichen Einsatz sowie für die Unterstützung bei den Kernstadtwehren. Dass die Betraer Wehr sehr professionell arbeite, habe die diesjährige Jahreshauptübung wieder ganz eindeutig gezeigt. Dankesworte richtete Megerle an den neuen Abteilungskommandanten. Markus Springmann habe hervorragend gearbeitet. Die Kameradschaft bei der Betraer Wehr funktioniere, und auch bei der Jugendwehr sei alles gut.

Zum Schluss gab es noch eine Ehrung und eine Beförderung. Zunächst stand der langjährige Feuerwehrmann Rainer Schlupp im Mittelpunkt. Schlupp ist seit 42 Jahren aktiver Feuerwehrmann. In seiner Laudatio zählte Megerle eine Vielzahl von Ehrungen auf, die Schlupp schon zuteil wurden. So unter anderem das Feuerwehrehrenzeichen in Gold. Schlupp war auch als stellvertretender Stadtjugendwart im Einsatz. Für all diese "Unmenge von Tätigkeiten" wurde Rainer Schlupp mit der selten verliehenen silbernen Ehrennadel der Jugendfeuerwehr für besondere Verdienste der deutschen Jugendfeuerwehr besonders ausgezeichnet. Betras Abteilungskommandant Markus Springmann überreichte Schlupp mit einigen Dankesworten einen Geschenkkorb. Mit Urkunde und Ehrennadel wurde Thilo Hellstern zum Hauptfeuerwehrmann befördert.