Horb a. N. Stadtkommandant lobt die "Top-Leistung" bei der Hauptübung

Das Fahrzeug ist inzwischen 30 Jahre alt und hat keinen Wassertank. Daher muss immer in die Nähe von Hydranten gefahren werden. Auch die Atemschutzträger können sich erst nach der Ankunft ausrüsten. Mit dem neuen Fahrzeug, dessen Kauf in Planung ist, wird dies Vergangenheit sein. Denn das neue Fahrzeug wird 1000 Liter Wasser mit sich führen, und die Atemschutzträger werden sich schon bei der Anfahrt im Fahrzeug ausrüsten können.

Die Erfahrung zeigt, dass ein Wohnungsbrand mit 750 Litern Wasser gelöscht werden kann. Die Umsetzung der Hauptübung beurteilte Megerle als Top-Leistung. Es sei auch toll, dass Dettensee eine so starke Jugendfeuerwehr hat, die bei dieser Übung auch eingebunden wurde.

Ortsvorsteherin Ute Albers sagte: "Es ist toll, dass so viele bereit sind, bei der Feuerwehr zu sein, denn 21 Aktive und vier Jugendliche haben bei dieser Hauptübung ihr Können gezeigt. Sie appellierte an die Zuschauer, bei der Feuerwehr mitzumachen. Ab neun Jahren darf man in die Jugendwehr eintreten. Für jeden stehe die Tür offen, auch für Mädchen.