Horb a. N. Stadtkapelle wünscht der Bevölkerung musikalisch frohe Weihnachten

Wie immer traf man sich zum "Opening" bei den Bauers vor dem Steiglehof. Die Wirtsleute stellen immer Glühwein und Kinderpunsch sowie lecker belegte Häppchen zur Einstimmung bereit, und die Herren vom "Schwarzwurst-Stammtisch" lassen sich nicht zweimal bitten und bieten die Wurstspezialität, zu der sich so gut diskutieren und debattieren lässt, ebenfalls reichlich an. Nachbar Manfred Bok persönlich schnitt die Schwarzwursträdle auf. Der Erlös dieser Aktion kommt dann der Jugendkapelle des Vereins zugute. Weit mehr als 50 Personen hörten den Musikern zu, die in diesem Jahr ohne Dirigentin auskommen mussten, da die Standard-Orchesterleiterin Stefanie Ewald irgendwie abhandengekommen war. Trotzdem erklangen die weihnachtliche Weisen wie "Tochter Zion", "Oh du fröhliche" oder "Fröhlichen Weihnachten überall" wie immer wohltönend über den Platz vor dem "Steigle-Hof".

Viele der Besucher sangen lauthals mit, und so war trotz suboptimalem Wetter schnell eine weihnachtliche Stimmung gegeben.

Christoph Straub, Vorstand der Stadtkapelle, freute sich wie jedes Jahr, dass sich so viele Leute Zeit genommen haben, um gemeinsam in den Heiligen Abend zu starten. Er dankte der "Familie Bauer-Schnattle" – das sind die Seniorchefin Marianne sowie deren Sohn Michael mit Ehefrau Gundula Bauer – und wünschte allen Hohenbergern und später auch den Bewohnern der anderen Stadtteile, die von ihm und seinen Mitmusikern besucht wurden, trotz eher herbstlichen Temperaturen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. "Das Treffen hier ist jedes Jahr eine super Sache" stellte er fest. Straub nutzte auch die Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen, dass im kommenden Jahr das gemeinsame Jahreskonzert der Spielgemeinschaft der Stadtkapelle Horb und des Musikverein Bildechingen am 7. April in der Hohenberghalle stattfinden wird. Straub versprach einen echten Höhepunkt in der Geschichte der Stadtkapelle, die nächstes Jahr einen runden Geburtstag feiern darf. "Wir wollen uns dann in neuen Uniformen präsentieren", verriet Straub, der darauf aufmerksam machte, dass dafür noch Sponsorengelder herzlich willkommen sind.