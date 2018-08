Horb a. N. Stadtfest: Autos, Bewegung und Zeit für Genuss

Der Sonntag, 9. September, beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr, danach spielen die Mühltal-Musikanten um 11 Uhr ihr Frühschoppenkonzert. Von 13 bis 14 Uhr findet die Horb-Aktiv-Modenschau statt. Neue Moderatorin ist Dana Zimmermann. "Ich bin inzwischen ein großer Fan von der Modenschau", erklärt Kreidler. Dabei sind: Mode und Style Schönfeld, Brautfashion Faiß, Damenmode Gramer, Kamm In Frisuren, Blumenhaus Müller und die Ballettschule Ginger. Von 15 bis 18 Uhr spielen "The Bang Bags".

Der Kunsthandwerkermarkt ist am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf der Inselspitze. Künstler stellen dort ihre Waren aus. Unter anderem werden Lederarbeiten, Schafwolljacken und Naturseifen geboten.

Zudem gibt es beim sechsten Horber Antikmarkt am Sonntag hochwertige Edel-Trödelwaren und Antiquitäten von der Markthalle bis in die Innenstadt.

City-Run

Der zweite Neckar-Sport-City-Run wird am Samstag stattfinden. Start ist um 11 Uhr für den Kinder- und Bambini-Lauf, um 12.30 Uhr ist Warm-up für den Hauptlauf, der dann um 13 Uhr startet (fünf oder zehn Kilometer), und um 13.20 beginnt das Nordic Walking. Anschließend gibt es eine Siegerehrung. Die After-Run-Party ist für 19.30 Uhr vorgesehen. "Anmelden kann man sich auch noch kurzfristig, auch Firmen, die noch ein Team bilden wollen, sind willkommen", macht Zimmermann, der selbst dieses Jahr nicht teilnehmen kann, da er aufgrund eines Kreuzbandrisses derzeit auf Krücken geht, Werbung für die Veranstaltung.

E-Mobile

Samstag (11.30 bis 18 Uhr) und Sonntag (11 bis 17 Uhr) wird es in der Stadt elektrisch. "Stand jetzt sind 170 Elektrofahrzeuge angemeldet. Das ist das größte Treffen seiner Art in Baden-Württemberg", berichtet Jérôme Brunelle. Auch 61 Teslas sind in Horb dabei: "Das ist das zweitgrößte Tesla-Treffen in Deutschland." Samstag werden sich die Fahrer mit ihren Wagen auf der Turnierwiese und der Innenstadt präsentieren.

Der Höhepunkt wird dann der Sonntag. Dann gibt es die Autos auch auf dem Marktplatz. Dort spielt die Band Constant Sorrow, bewirtet wird von Helmut Kipp und Georg Djuga. Doch nicht nur E-Autos gibt es zu bestaunen. "Man kann mit den Fahrern ins Gespräch kommen, und es wird auch Vorträge zur Energie und den Kosten eines Wagens geben", erzählt Brunelle. Um 11 Uhr brechen die Fahrer nach Calw zu einer Tour durch den Schwarzwald auf.

Auch regionale Autohäuser und Fahrradläden stellen ihre Elektromobile vor. Anmelden können sich Fahrer unter www.emobiltreffen-horb.de

Car-Show: American Oldtimer

Wer eher auf Benzingespräche steht, der kommt beim Stadtfest auch auf seine Kosten. Zum vierten Mal präsentieren sich American Oldtimer. Organisiert wird dies von Bruno Raible. Ausgestellt werden die Fahrzeuge am Sonntag auf der Turnierwiese von 11 bis 18 Uhr. "Wir hoffen, dass die Wiese voll wird. Bisher haben die Fahrer das Treffen in Horb sehr gut angenommen. Die sind vor allem von der Horber Stadtsilhouette total begeistert, denn so etwas hat man nur selten. Meistens trifft man sich nur irgendwo auf einem tristen Parkplatz", sagt Raible.

Fest der Kulturen

Ein fester Bestandteil des Stadtfestes ist mittlerweile auch das Fest der Kulturen, das im Alten Freibad gefeiert wird. Samstag und Sonntag werden dort kulinarische Köstlichkeiten unter anderem aus Syrien, Venezuela und der Türkei angeboten. Am Samstag ab 18 Uhr spielt die Jazzband Encounter, ab 20 Uhr wird in der Mensa der Kinderfilm "Bigfoot Junior" gezeigt. Am Sonntag ab 16.30 Uhr gibt es Live-Musik mit Felix Vees. "Für mich ist das in diesem Jahr etwas ganz Neues", erklärt Julia Schober, die seit April als Ehrenamtskoordinatorin bei der Stadt arbeitet. Toll sei es, dass die mehr als 80 Nationen Horb so vielfältig machen würden.

Verkaufsoffener Sonntag

Shoppen ist am Sonntag angesagt. Auch das Einkaufszentrum ist mit von der Partie. Ein Jahr Activ-Arkaden wird beim Stadtfest unter anderem gefeiert. Dort gibt es ein Glücksrad Gewinnspiel. Eröffnen wird Miller and Monroe im Einkaufszentrum am Samstag um 11 Uhr.

Tag des offenen Denkmals

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, haben in Horb zwei Denkmäler geöffnet. Von 14 bis 17 Uhr ist der Blick in den Schütteturm und in die Ottilienkapelle möglich. Von 14 bis 17 Uhr hat der Jüdische Betsaal geöffnet. Dort wird die Ausstellung "Flüchtiges Glück" gezeigt. Sie erzählt die Geschichte von 1200 Menschen, die 1945 aus dem Konzentrationslager Theresienstadt befreit wurden. Um 15 Uhr gibt es eine Führung.

Außerdem wird Agnes Maier zum Jubiläum des Dominikanerinnenklosters durch die Ausstellung "800 Jahre Obere Sammlung" führen, die im Stadtmuseum im Bürger-Kultur-Haus gezeigt wird. Danach gibt es zudem eine Führung von Schwester Hildegard durch das Kloster, unter anderem mit Gewölbekeller, Nonnengruft und dem Weißen Garten.