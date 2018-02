Horb a. N. Staatsanwaltschaft fordert Haft

Horb. Am Abend des 23. Juni 2016 zerstörte ein Mann aus dem Horber Stadtgebiet nicht nur die Zukunft von Gerhard Haizmann, sondern auch die von Susanne Graf, dies wurde bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht deutlich. Susanne Graf, Mutter von drei Kindern, war die Besitzerin des Lokals "Sues Salatschüssel" (Foto oben), Gerhard Haizmann ihr väterlicher Freund, Mitarbeiter und Mitbewohner im gemeinsamen Haus in Waldachtal.

Sie waren ein Team, das sich sehr gut allein versorgen konnte. Bis zu dem Abend, an dem der stark alkoholisierte 30-Jährige als Gast in die "Salatschüssel" kam. Er hatte sich sehr darüber aufgeregt, dass ihm an diesem Tag ein Schreiben der Justiz ins Haus geflattert war, in dem er aufgefordert wurde, an den Ex-Liebhaber seiner Frau 1000 Euro Schadenersatz zu zahlen, erklärte er vor Gericht. Grund für diese Forderung war, dass er aus Wut über den Seitensprung seiner Frau dem Widersacher Bauschaum in den Auspuff gespritzt und dadurch dessen Auto beschädigt hatte. Diese Tat geschah im Alkoholrausch. Bei der Rückfahrt wurde er wegen seiner unsicheren Fahrweise von der Polizei angehalten. 1,8 Promille ergab die Blutprobe, er war seinen Führerschein los.

Am Morgen der Tat soll er dann zuerst seine Frau gebeten haben, sie möge mit ihrem früheren Liebhaber ein Gespräch führen und ihn bitten, die Kosten des Strafbefehls zu senken. Die Frau lehnte ab, der Mann verließ das Haus, ging in eine Werkstatt auf dem Hohenberg, schraubte dort an Autos herum, kaufte sich gegen 16 Uhr auf dem Hohenberg eine Flasche Wodka, quasi als Mutmacher, denn nun er wollte das Gespräch, das seine Frau abgelehnt hatte, selber führen. Dazu marschierte er ins Industriegebiet Heiligenfeld, versuchte seinen Widersacher zu erreichen, traf ihn aber nicht an. Er wollte mit dem Bus wieder zurück, doch der Bus kam nicht und aus Frust machte er den Wodka nieder. Etwas später, so gegen 19 Uhr, kehrte er dann in der "Salatschüssel" ein.