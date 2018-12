Horb a. N. Spritzig, witzig und höchst erfinderisch

Hor b -Dießen. So viel schon vorab: Riasanov sollte sich im Verlauf des Konzerts als wahrer Showmaster entpuppen.

Bereits geraume Zeit vor Konzertbeginn war der Gemeindesaal in Dießen bis auf den allerletzten Platz gefüllt. Martina Kreidler führte zusammen mit Riasanow durch das Programm des Musikvereins. Mit "Town of the Seven Hills" (Jacob de Haan) präsentierten die Aktiven gleich zu Beginn ein anspruchsvolles Stück in vier Sätzen, bevor auch die Fans der traditionellen Blasmusik auf ihre Kosten kommen sollten. Mit "Wahre Freunde" lieferte die Kapelle einen Marsch, der aus Dirigent Riasanows Feder stammte und anlässlich der 40-jährigen Freundschaft des Musikvereins Dießen mit dem Musikverein Morscheid geschrieben wurde. "Eine absolute Weltpremiere", wie Riasanow den Gästen verriet. Ein weiteres vom Dirigenten selbst verfasstes Stück brachten die Musiker mit "Konstantinopel" zu Gehör, wobei sich die Trompeter Frank Rapp und Peter Lickert als Solisten hervorhoben.

Beim lateinamerikanischen Titel "Muchacha" (mit Arrangement von Sergej Riasanow) integrierte der Dirigent die Zuhörer in die Darbietung. "Wir sind hier ja schließlich im familiären Kreis und nicht in der Carnegie Hall, wo ich sonst zuhause bin", witzelte Riasanow. Munter verteilte er Schellenringe und Rasseln an die Zuhörer, und auch Blasmusikkreisdirigent Maik Finkbeiner musste hierbei herhalten. "Oh, Kollege, bitte sehr", reichte Riasanow den Schellenring an Finkbeiner. Persönlich angetan vom familiären Flair der Ortschaft, hatte Riasanow einen "Familien Boogie" geschrieben, welcher mit Brigitte Steurer (Klavier) sowie den Solisten Arthur Kreidler und Lena Kreidler beeindruckend und groovig in Szene gesetzt wurde.