1 Startklar zur Samstagstour stehen die Radler vom ASV-Bildechingen mit ihren Hightech-Rädern vor der Turn- und Festhalle. Foto: Morlok

Freizeit: ASV Bildechingen bricht zu Radtouren in die Umgebung auf / Einer der Höhepunkte war ein Jugend-Fußballturnier

Der ASV Bildechingen hat am Samstag ab 13 Uhr einen Sporttag veranstaltet.

Horb-Bildechingen. Ein Fußball-Jugendturnier zählte zu den Höhepunkten. Stark in Schwitzen kamen die Jungs dabei jedoch nicht, denn Regen war der nachmittägliche Begleiter bei den meisten Aktionen. Für die Damen und Herren der Fahrradgruppen, die auf ihren Draht-Eseln unterwegs waren, war der Nieselregel sogar eine willkommene Erfrischung. Aufgeteilt in zwei Gruppen fuhren die Radler zwei unterschiedlichen Strecken. Die Herrschaften auf die HighTech-E-Bikes und das Team ohne Strom fuhr gemeinsam nach Sulz zum Eis essen. Für die Männer auf den grazilen Rennmaschinen durfte es dann schon ein bisschen anspruchsvoller sein. Über Dießen hoch zum Priorberg und von dort übers Brachfeld zurück nach Bildechingen stand auf ihrem Tourenplan.

Geplant waren zudem freies Spielen auf dem Beachvolleyball-Feld, und eine kombinierte Lauf-Nordic-Walkinggruppe sollte laut Veranstalter an den Start gehen.

Bei dieser Aktion waren die unterschiedlichen Startzeiten so gelegt, dass alle Teilnehmer zum einen Spaß und Freude an der Bewegung hatten und sich zum anderen so gegen 18 Uhr alle wieder zum fröhlichen Beisammensein im Sportheim treffen konnten. Die Küche des Sportheims war neu hergerichtet worden, und im Rahmen dieses Beisammenseins wurden die Projektkoordinatoren und fleißigen Helfer geehrt, die beim Küchenumbau geholfen haben, so eine Randnotiz zu diesem Sporttag.