Horb a. N. Sportliche Fahrt im Schwarzwald

Von der Brezelstube ging es ins Heiligenfeld und mit dem Zug nach Freudenstadt. Vom Hauptbahnhof ging es dann bergauf zum Kienberg. Die erste Einkehr bei Bier und Schinkenbrot wurde bei der Kniebishütte abgehalten. Weiter ging es danach zur Aussichtsplatte Ellbachsee. Dann durch den Wald bis zur B 500. Von dort fuhren die Radler sieben Kilometer bergabwärts – bis es dann mit einem kräftigen Anstieg zum Buhlbachsee ging.

Nach einer rasanten Abfahrt kam die Gruppe im Forellenhof Buhlbach an. Nach dem Mittagessen ging es weiter Richtung Baiersbronn. "Fast hätten wir noch am ›Ländlichen Vierkampf‹ in Buhlbach teilgenommen, aber am Himmel zogen dunkle Wolken auf, die dann in Mitteltal auch abgeladen haben", teilen die Radler mit. Nach einem kurzen Unterstand sind die Radler trotz Regen weiter nach Baiersbronn gefahren. Von dort ging es mit dem Zug zurück. Das Wetter war wieder gut, und so radelte die Gruppe zum Abschluss in die Fischerhütte Talheim. "Bei Wurstsalat konnten wir die tolle Aussicht und den Sonnenuntergang genießen. Unser Dank gilt dem Organisator Dieter", heißt es abschließend von der Gymnastik-Gruppe.