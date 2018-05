Horb a. N. Sport-Gedanke soll Grenzen auflösen

Bauer, der selbst schon etwa ein Dutzend Mal in Salins-les-Bains zu Gast war, verspricht sich von dem Besuch aus dem Jura eine Verjüngung der Städtepartnerschaft, weshalb speziell Schüler angesprochen werden: "Wir wollen die Partnerschaft erneuern und einer Überalterung rechtzeitig entgegenwirken." In Salins-les-Bains habe dieser Generationswechsel bereits stattgefunden. "Dort kommen neue Ideen auf", freut sich Bauer, dem es aber auch um die Horber Seite nicht bange ist: "Wir sind auf einem guten Weg." So steht bereits fest, dass vom 14. bis 16. September eine Horber Delegation zusammen mit dem Chor Intakt Salins-les-Bains besuchen wird.

Wichtig ist Bauer, dass Horb und seine Partnerstadt im französischen Jura damit ein pro-europäisches Signal senden. Für den 57-Jährigen steht fest: "Der beste Weg nach Europa führt über Freundschaft und Partnerschaft."

Horber Familien aus dem gesamten Stadtgebiet, die in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni einen französischen Schüler bei sich aufnehmen wollen, können sich beim Stadtmarketing unter Telefon 07451/6 25 05 80 oder bei Thomas Bauer unter Telefon 0152/21 32 22 11 melden.

Die französischen Schüler sollen am 9. Juni gegen 13 Uhr in Horb ankommen. Um 14 Uhr wird die Schülerolympiade auf der Schütte eröffnet. Die Siegerehrung mit der Überreichung eines Wanderpokals ist für 17 Uhr geplant. Im Anschluss ist ein Grillfest geplant, an dem neben den deutschen und französischen Schülern auch die Gastfamilien teilnehmen. Das Ende ist für 22 Uhr vorgesehen.

Am 10. Juni beginnt der Tag mit einer Stadtführung durch Horb. Ab 14 Uhr wird die französische Delegation der Eröffnung des neuen Feuerwehr-Rettungszentrums beiwohnen.