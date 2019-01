Horb a. N. Spielfreude der Schüler steigt

Die Initiative "Spielen macht Schule" fördert so das klassische Spielen an Schulen, denn: Spielen macht schlau!

"Spielen und Lernen sind keine Gegensätze! Darum sind gute Spiele eine wichtige Ergänzung des schulischen Bildungsangebots. Kinder unterscheiden nicht zwischen Lernen und Spielen, sie lernen beim Spiel", so Manfred Spitzer, ZNL Ulm.

Die Gutermann-Grundschule hat sich an dem Aufruf der Initiative beteiligt und ein pädagogisches Konzept eingereicht, in dem sie ihre Ideen und Vorstellungen vorstellt. Das Konzept hat die Jury des Vereins Mehr Zeit für Kinder. überzeugt. Insgesamt gab es im Jahr 2018 201 Gewinner in allen 16 Bundesländern.