Horb a. N. Spielbetrieb auf Schütte startet

Am Samstag und Sonntagvormittag stand dabei zunächst die Saisonvorbereitung der Jugend- und Damenmannschaften im Vordergrund. In Zusammenarbeit mit der TMS-Tennisschule wurden dabei die Grundlagen für die kommende Verbandsrunde gelegt.

Die offizielle Saisoneröffnung erfolgte dann am Sonntagnachmittag mit dem traditionellen Schleifchenturnier, bei dem wie gewohnt der Spaß und das gemütliche Beisammensein im Fokus standen. 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Altersklassen spielten in zufällig ausgelosten Doppel-Paarungen auf Zeit gegeneinander und konnten hierbei die ersten Freiluft-Punkte sammeln. Nach Abschluss des Turniers ließen die Teilnehmer den Tag bei bestem Wetter und ausgelassener Stimmung ausklingen. Ein besonderer Dank gebührt dem Wirteteam für die hervorragende Bewirtung. Die Verbandsrunde im Jugendlichen- und Aktivenbereich startet in den kommenden Wochen.