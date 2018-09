Horb a. N. Sperrmüll-Chaos sorgt weiter für Ärger

Das Bild, wie es sich wohl auch am heutigen Samstag zeigt: Berge von Schränken, Stühlen, Lattenrosten, Elektromüll und Co. (und natürlich wieder einiges, was eigentlich nicht auf den Sperrmüll gehört). Am Nordring türmte sich der Müll an den Hochhäusern so, dass die Sperrmüll-Haufen schon wie kleine Mülldeponien wirkten. "Da schämt man sich echt, hier zu wohnen", sagte am gestrigen Freitagmorgen eine Anwohnerin, als sie am Sperrmüll vorbeilief.

Am Parkplatz an der Pestalozzi-Schule wurde auch ein Teil des Gehwegs einfach zugestellt. Die Stadtverwaltung Horb hatte schon im Fall des zugestellten Behinderten-Parkplatzes in der Schillerstraße, darauf hingewiesen, dass Anwohner dazu verpflichtet sind, ihren Sperrmüll ordnungsgemäß abzustellen. Außerdem dürfe man nicht zu früh rausstellen.

"Leider kam es zu Verzögerungen aufgrund der großen Menge an Sperrmüll", begründete am Freitagmorgen Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landkreises Freudenstadt, warum der Abtransport am Donnerstag auf dem Hohenberg nicht klappte. "Die Abholung soll aber noch am Freitag erfolgen. Dieser Tag wurde im Abfuhrkalender freigehalten, um nachzuarbeiten." Bis zum Freitag, 17 Uhr, hat sich jedoch nichts getan.