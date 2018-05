Horb a. N. Spendenregen in schwierigen Zeiten

Horb. Dass das in der aktuellen Lage keine Selbstverständlichkeit ist, betonte der Vorstandsvorsitzende Uwe Braun: "Die Niedrigzins-Situation trifft die Sparer und die Kreditinstitute. Wir sind sozusagen eine Schicksalsgemeinschaft. Es ist kein großes Geheimnis, dass wir uns in schwierigen Zeiten befinden." Dennoch gebe man ein klares Bekenntnis für die Region ab und unterstütze Vereine und Organisationen in den Bereichen Bildung, Sport, Soziales und Brauchtumspflege weiterhin. "Die Kreissparkasse ist im Landkreis fest verankert. Wir haben eine Verantwortung und die bringen wir auch durch diese Unterstützung zum Ausdruck. Es ist wieder eine stattliche Summe zusammengekommen."

Insgesamt sind es 25 000 Euro, die sich auf 40 Adressaten verteilen. Vereine, Gemeinden und Organisationen aus Horb, Empfingen, Eutingen und Waldachtal konnten sich am Montagabend über die Würdigung ihrer Arbeit in Form eines Schecks freuen.

Fast alle der 40 hatten einen Vertreter entsandt, der freudestrahlend die Spende entgegennahm. Viele Sportvereine und Musikvereine konnten sich zum Beispiel freuen, aber auch Kindergärten oder Vereine, die sich dem Naturschutz oder der Ortshistorie verpflichtet haben.