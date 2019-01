Horb a. N. Spenden für die Ärmsten der Armen

Die drei Könige werden auch als die Weisen aus dem Morgenland und auch als Sterndeuter bezeichnet. Die Bibel spricht von Sterndeutern, ist doch der Stern über Bethlehem stehen geblieben.

Dazu sangen die Horber Sternsinger, versammelt vor dem Altar, zusammen mit den Kirchenbesuchern das Lied "Stern über Bethlehem, zeige uns den Weg".

In seiner Predigt griff Pfarrer Elmar Maria Morein ein Gedicht von Maria Roos über das Kind in der Krippe auf. Darin heißt es: "Wenn du dich sattgesehen haben solltest an dem Kind in der Krippe, gehe nicht fort, mach seine Augen zu deinen Augen, seine Ohren zu deinen Ohren, seinen Mund zu deinem Mund, seine Hände zu deinen Händen, sein Lächeln zu deinem Lächeln. Dann wird jeder Mensch dir Bruder und Schwester. Gott kommt zur Welt und du gibst ihm ein Gesicht. An ihm diesem sichtbar erschienen Gott wollen und sollen wir Maß nehmen und dadurch den Namen Christ zu Recht tragen."

Pfarrer Morein ging außerdem auf das Anliegen der Sternsinger ein: Sie sammeln Spenden für andere Kinder. Dieses Jahr soll mit den Spenden behinderten Kindern in Peru sowie an anderen Orten der Welt geholfen werden.