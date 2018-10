Horb a. N. Spende für Flutopfer

Jedes Jahr vor Advent organisieren die Isenburger Ministranten einen besinnlichen Nachmittag. Die Erlöse setzten sie jetzt für diese Hilfe ein. Schwester Alma durfte diesen Betrag jetzt entgegennehmen.

Wegen der Flutkatastrophe in der Heimat von Schwester Alma und Pater Jennis gab es am 23. September in den Gottesdiensten der Seelsorgeeinheit "Horb – miteinander unterwegs" eine Sonderkollekte. Mit dieser Sonderkollekte will die Kirchengemeinde Horb der betroffenen Region Kerala finanziell ihre Unterstützung zukommen lassen und damit auch Solidarität zeigen.