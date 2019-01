Horb a. N. "Speed-Scholdern" feiert Premiere

Horb-Bildechingen. So auch zum ersten Mal beim Bildechinger ASV. Man saß in der guten Stube des Vereins in geselligen Gruppen zum "Premiere-Scholdern" zusammen.

Das "Silvester-Scholdern" ist ein Spiel, dass in fast jedem Ort seinen eigenen Regeln folgt. "Ich glaub’ es gibt mindestens 1000 Varianten", vermutet ASV-Vorstand Thomas Maier, der versucht hatte, sich vor diesem Treffen über allgemein gültige Scholder-Regeln im Internet schlau zu machen, was ihm jedoch nicht wirklich geglückt ist.

Eines ist jedoch überall gleich. Überall braucht der Spieler in erster Linie Würfelglück, und gespielt wird immer in einem Team, das mindestens vier Mitspieler haben sollte. Es dürfen aber ruhig auch ein paar mehr sein. Der Rest wird dann vom Ausrichter frei festgelegt. In Bildechingen einigte man sich auf eine Art Speed-Scholdern, bei dem pro Durchgang von jedem Spieler dreimal mit drei Würfeln um die höchste Punktzahl gewürfelt wurde. Wer am Schluss die meisten Augen gewürfelt hatte, der bekam eine heiß begehrte Neujahrs-Brezeln oder alternative einen Ring Schwarzwurst.