Horb a. N. SPD: Horb soll "bienenfreundliche Kommune" werden

Es sei ein Trend zu beobachten, dass auf landwirtschaftlichen Flächen sowie privaten Grundstücken häufig eine stetig monotonere Bepflanzung und weiterer Bodenverdichtung erfolgt. "Dies führt dazu, dass Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten immer weniger Futterpflanzen finden." Viele Gemeinden seien in den vergangenen Jahren dazu übergegangen, Seitenstreifen entlang von Straßen, freie Flächen und Pflanztröge mit bienen- und insektenfreundlichen Weideblumen zu bepflanzen. Auch Horb habe bereits durch das "Neckarblühen" einige Grünstellen bepflanzt. "Die Vorteile hiervon sind vielfältig: Straßen und Wege werden bunter und verschönern das Orts- und Landschaftsbild mit im Jahresverlauf wechselnden Blüten. Insekten, vor allem Bienen und Schmetterlinge, – infolge davon auch viele Singvögel – profitieren von der Artenvielfalt." Wiesen- und Weidenblumen müssten in der Regel nur ein bis zweimal pro Jahr gemäht werden, sodass hier nach einer einmaligen Pflanzaktion der Pflegeaufwand sehr gering ist. Die Horber Experten in den Landschaftspflege- und Imkereiverbänden sowie die Natur- und Tierschutzorganisationen, ebenso wie die Landwirtinnen und Landwirte, als auch kundige Privatpersonen könnten bei der Planung und Umsetzung des Vorhabens mit Rat, Tat und gegebenenfalls finanziellen Zuschüssen mitwirken.